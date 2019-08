Lieberose/Cottbus (dpa/bb) - Nach zahlreichen Waldbränden in der Lieberoser Heide schließt die Polizei Brandstiftung als Ursache nicht aus. "Wir ermitteln in alle Richtungen", sagte ein Sprecher der Polizei am Mittwoch. Die Stiftung Naturlandschaften Brandenburg, einer der Eigentümer der Lieberoser Heide, hat mehrere Anzeigen gegen Unbekannt wegen des Verdachts auf Brandstiftung gestellt. Auch Spezialisten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes hätten in der Lieberoser Heide festgestellt, dass eine vorsätzliche Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden könne, teilte die Stiftung mit. Zuletzt hatte es im Juli auf einer Fläche von 100 Hektar gebrannt.