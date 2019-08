Lieberose/Cottbus (dpa/bb) - In den vergangenen zwei Monaten brachen in der Lieberoser Heide immer wieder Brände aus. Die Feuerwehrleute kamen bei den Löscharbeiten an den Rand ihrer Kräfte. Die Polizei schließt Brandstiftung als Ursache nicht aus. "Wir ermitteln in alle Richtungen", sagte ein Sprecher am Mittwoch. Die Stiftung Naturlandschaften Brandenburg, einer der Eigentümer der Lieberoser Heide, hat bereits mehrere Anzeigen gegen Unbekannt wegen des Verdachts auf Brandstiftung gestellt.