Kaputte Heizdecke: Sofa brennt in Leipzig

Leipzig (dpa/sn) - In Leipzig ist ein Mann wegen einer kaputten Heizdecke verletzt worden. Der 67-Jährige habe damit auf seinem Sofa im Stadtteil Lindenau gelegen, sagte ein Polizeisprecher am Freitagmorgen. Nachdem die Decke am Donnerstagabend Feuer fing, griffen die Flammen auf die Couch über und breiteten sich aus. Der Mann konnte den Brand nicht löschen. Er kam mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung ins Krankenhaus. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Eine Schadenshöhe blieb zunächst unklar.