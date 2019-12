Leipzig (dpa/sn) - Nach dem Brand dreier Autos auf einem Dienstgelände der Leipziger Polizei haben in der Stadt weitere Wagen gebrannt. Ein Unbekannter habe am Sonntagabend ein Auto auf einem Anwohnerparkplatz westlich des Hauptbahnhofes in Brand gesteckt, sagte ein Polizeisprecher am Montagmorgen. Das Feuer breitete sich auf ein daneben stehendes Auto aus. Die Wagen brannten gegen 23.15 Uhr, wie der Sprecher sagte. Verletzt wurde niemand, das Feuer konnte schnell gelöscht werden.

Kurz zuvor hatten am Sonntagabend auf einem Dienstgelände der Polizei etwa fünf Kilometer entfernt drei Autos gebrannt, die mit der Aufschrift "Polizeibehörde" beklebt waren und vom Ordnungsamt genutzt wurden. In diesem Fall hat mittlerweile das Landeskriminalamt die Ermittlungen übernommen. Es werde nun geprüft, ob ein Zusammenhang zwischen beiden Fällen bestehe, sagte der Polizeisprecher.