Leipzig (dpa/sn) - Die Leipziger Polizei ermittelt nach dem Brand dreier Autos auf ihrem Dienstgelände im Stadtteil Leutzsch wegen des Verdachts auf Brandstiftung. Zwei der Wagen waren am späten Sonntagabend vollständig in Flammen aufgegangen, ein dritter wurde beschädigt, wie das Landeskriminalamt Sachsen in der Nacht mitteilte. Ein politischer Hintergrund werde nicht ausgeschlossen, da "vergleichbare Tathandlungen auf eine politische Motivation aus dem linken Spektrum hinwiesen". Ersten Ermittlungen zufolge wurde der Zaun des Geländes beschädigt.