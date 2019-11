Lehesten (dpa/th) - Ein Feuer in einem ehemaligen Jugendheim neben dem Gelände der KZ-Gedenkstätte Laura (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) hat die Feuerwehr in der Nacht zu Sonntag beschäftigt. Mehr als 70 Feuerwehrleute waren Polizeiangaben zufolge im Einsatz. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf mehr als 100 000 Euro und ermittelt nun zur Brandursache.

Das Feuer in dem unbewohnten Gebäude war aus bisher ungeklärter Ursache am Samstagabend ausgebrochen. Die Löscharbeiten im Ortsteil Schmiedebach der Stadt Lehesten dauerten bis in die frühen Morgenstunden an. Niemand sei verletzt worden.