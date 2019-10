Brand in Mehrfamilienhaus in Lauta

Lauta (dpa/sn) - Nach dem Ausbruch eines Brandes in einem Mehrfamilienhaus in Lauta (Landkreis Bautzen) sind die sieben Bewohner über eine Drehleiter gerettet worden. Alle Personen, darunter eine Fünfjährige, wurden mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht, teilte die Polizei am Samstag mit. Aus bisher ungeklärter Ursache war das Feuer in der Nacht zum Samstag im Keller des Hauses ausgebrochen, eingelagerte Gegenstände fingen Feuer. Der Rauch breitete sich rasch im Hausflur aus. Der Schaden wird auf mehrere Zehntausend Euro beziffert. Ermittler suchten nach der Brandursache.