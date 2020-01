Lauffen am Neckar (dpa/lsw) - Bauarbeiter haben am Samstag versehentlich das Dach einer Schule in Lauffen am Neckar (Kreis Heilbronn) in Brand gesetzt. Gemeinsam mit der Feuerwehr konnten die Männer die Flammen löschen. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei mitteilte.

Die Arbeiter hätten am Morgen mit einem Gasbrenner versucht, das Dach der Werkrealschule von Eis zu befreien. Dabei hatten sich Teile der Dachpappe entzündet. Drei Klassenzimmer wurden durch das Feuer so stark beschädigt, dass darin zunächst kein Unterricht mehr stattfinden kann, hieß es weiterhin. Die Höhe des Schadens blieb noch unklar.