Lauben (dpa/lby) - Mit einem beherzten Griff zum Gartenschlauch hat ein Unbekannter im Landkreis Oberallgäu ein Feuer in der Wohnung einer alten Frau gelöscht. Der Mann habe sofort auf die Hilfeschreie der 87-Jährigen reagiert, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Als die Feuerwehr am Brandort in Lauben eintraf, waren die Flammen schon gelöscht.

Zuvor war die 87-Jährige vom Rauchmelder in ihrer Wohnung geweckt worden und ins Freie geflüchtet. Sie kam vorsorglich ins Krankenhaus. Der Brand am Sonntagmorgen wurde nach ersten Erkenntnissen durch ein defektes Ladegerät verursacht. Den Schaden schätzte die Polizei auf etwa 8000 Euro. "Der couragierte Nachbar soll sich bei der Polizei Kempten melden", hieß es weiter.