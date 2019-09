Künzell (dpa/lhe) - Nach dem Feuer in einem metallverarbeitenden Betrieb in Künzell vermutet die Polizei einen technischen Defekt als Brandursache. Die Ermittlungen haben keine Anhaltspunkte auf eine vorsätzliche Brandstiftung ergeben, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Bei dem Feuer am Montagmorgen brannte das Firmengebäude komplett ab. Mehr als 120 Einsatzkräfte waren vor Ort. Es entstand ein Schaden von etwa einer Million Euro. Verletzt wurde bei dem Brand in dem Ort bei Fulda niemand.