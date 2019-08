Kronshagen (dpa) - Ohne zu zögern hat ein Paketbote einen drohenden Brand in einer Kita in Kronshagen bei Kiel verhindert. Ein Rauchmelder der Einrichtung hatte bereits ausgelöst, als der Mann ein Paket zustellen wollte, wie die Polizei am Samstag berichtete. Er habe niemanden angetroffen, weil alle Kinder, Erzieher und Eltern wegen des Feueralarms am Freitag das Gebäude bereits verlassen und sich hinter dem Haus versammelt hatten.