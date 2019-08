Kronberg im Taunus (dpa/lhe) - Ein Fachwerkhaus in Kronberg im Taunus ist in der Nacht zu Mittwoch komplett ausgebrannt. Die zwei Bewohner konnten sich unverletzt in Sicherheit bringen, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Feuerwehr habe das Feuer innerhalb einer Stunde gelöscht. Vier Einsatzkräfte wurden dabei leicht verletzt. Die Nachlöscharbeiten dauerten noch bis in den frühen Mittwochmorgen an. Das Haus sei nicht mehr bewohnbar und abrissreif, sagte der Sprecher. Der Schaden liege im hohen sechsstelligen Bereich. Warum das Feuer ausbrach, war zunächst unklar.