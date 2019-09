Krefeld (dpa/lnw) - Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Krefeld sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Sieben weitere seien von der Feuerwehr aus dem brennenden Gebäude gerettet worden, sagte ein Sprecher am frühen Donnerstagmorgen. Drei der Geretteten wurden in Krankenhäuser gebracht. Der Brand war am frühen Morgen noch nicht unter Kontrolle. Die Feuerwehr bat die Bewohner der Stadt, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Insgesamt sind laut Feuerwehrangaben 20 Menschen in dem Haus gemeldet. Der Sprecher ging davon aus, dass sich einige Bewohner bereits vor Eintreffen der Einsatzkräfte aus dem Haus gerettet hatten. Weitere Tote könnten nicht ausgeschlossen werden. Das Feuer sei vom Treppenhaus und vom Dachstuhl auf das ganze Haus übergegangen. Warum das Feuer ausbrach, war zunächst unklar. Auch zu den Toten waren vorerst keine Details bekannt. Der Brand war gegen 3.00 Uhr in der Nacht aufgebrochen.