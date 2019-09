Artikel per E-Mail versenden

Krefeld (dpa/lnw) - Nach dem vermutlich durch Brandstiftung entstandenen Feuer in einem Krefelder Wohnhaus mit zwei Toten haben die Ermittler eine Belohnung für entscheidende Hinweise ausgelobt. Für sachdienliche Hinweise, die zur der Aufklärung der Tat und Ergreifung der Täter führten, würden 5000 Euro gezahlt, teilte die Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Die Mordkommission suche Zeugen, die kurz vor dem Brand etwas Verdächtiges gesehen oder gehört haben. Auch Fotos oder Videos vom Brand könnten aufschlussreich sein. Laut einem Bericht der "Westdeutschen Zeitung" sollten am Donnerstag zudem hunderte Anwohner befragt werden.

In der Nacht zum 12. September war das Feuer laut Staatsanwaltschaft im Erdgeschoss ausgebrochen und hatte sich von dort sehr schnell über die hölzerne Treppe bis in das Dachgeschoss ausgedehnt. Nach Untersuchung des Brandortes sei davon auszugehen, dass der Brand vorsätzlich oder fahrlässig verursacht worden ist. Bei den Toten handele es um eine 46-jährige Frau und ihren 47 Jahre alten Ehemann. Beide waren Rumänen. Sie befanden sich in einer Dachgeschosswohnung im dritten Obergeschoss. Außerdem gab es drei Leichtverletzte durch Rauchgas.