Unterstand für Einkaufswagen in Königswartha in Flammen

Königswartha (dpa/sn) - Vor einem Supermarkt in Königswartha (Landkreis Bautzen) ist ein Unterstand für Einkaufswagen in Brand geraten. Vermutlich zündeten Unbekannte die Box am Dienstagabend an, wie ein Polizeisprecher am Mittwochmorgen sagte. Die Feuerwehr löschte den Brand. Verletzt wurde niemand.