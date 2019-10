Köngen (dpa/lsw) - Vier Sattelzug-Maschinen sind in der Nacht zum Mittwoch durch ein Feuer im Landkreis Esslingen zerstört worden. Beim Brand auf dem Gelände einer Nutzfahrzeug-Firma in Köngen sei ersten Schätzungen zufolge ein Schaden in Höhe von 500 000 Euro entstanden, sagte ein Sprecher der Polizei. Niemand wurde verletzt. Durch die hohe Rauchentwicklung war das Feuer weit sichtbar. Bei dem Brand kam es vermutlich durch die Tanks der Lkw zu mehreren Explosionen. Die Ursache des Feuers war zunächst unklar.