Koblenz (dpa/lrs) - Bei einem Feuerwehreinsatz in einem brennenden Wohnhaus in Koblenz haben Einsatzkräfte in der Nacht zum Mittwoch eine Leiche entdeckt. Die Identität ist nach Angaben der Polizei noch unklar. Die Ursache des Feuers müsse nun ermittelt werden. Das vollständig ausgebrannte Haus konnte zunächst aber nicht untersucht werden.

Der Brand löste einen größeren Feuerwehreinsatz aus. Mehr als 60 Einsatzkräfte waren nach Angaben der Feuerwehr mit den Löscharbeiten beschäftigt. Auch Nachbarhäuser wurden durch die Flammen beschädigt.