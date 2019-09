Koblenz (dpa/lrs) - Ein frei stehendes Einfamilienhaus in Koblenz steht seit dem Morgen in Flammen. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot im Einsatz. Ob sich bei Ausbruch des Feuers noch Bewohner in dem Haus befanden, sei unklar, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Freitag. Das Haus sei derzeit stark einsturzgefährdet. Deshalb hätten sich die Einsatzkräfte aus dem Innenbereich des Hauses zurückziehen müssen.

Die Feuerwehr sei durch einen Notruf alarmiert worden, erklärte der Sprecher. Ob dieser von einem Bewohner des Hauses abgesetzt wurde, könne derzeit nicht gesagt werden. Menschen hätten sich beim Eintreffen der Rettungskräfte nicht vor dem Haus befunden. In Folge des Brandes sei es auch zu einem Stromausfall in dem Ortsteil von Koblenz gekommen.