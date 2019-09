Kaltennordheim/Suhl (dpa/th) - Bei einem Scheunenbrand in Kaltennordheim (Wartburgkreis) ist am Montagabend ein Anwohner bei Löschversuchen leicht verletzt worden. Die Flammen zerstörten die Scheune vollständig und beschädigten auch Dachstuhl und Obergeschoss eines angrenzenden Fachwerkhauses, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Eine Mutter, die sich mit ihren 9 und 12 Jahre alten Kindern zum Zeitpunkt des Brandes in dem Haus aufhielt, konnte sich rechtzeitig retten. Die Familie kam vorläufig in einer Pension unter. In der Scheune, in der Holz, Stroh, Autoreifen und Werkzeuge lagerten, wurden einige Hasen und ein Hund durch das Feuer getötet. Die Brandursache und die Höhe des Schadens stehen noch nicht fest.