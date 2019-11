Kleinfurra (dpa/th) - Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Kleinfurra (Landkreis Nordhausen) sind ein Bewohner und drei Feuerwehrleute verletzt worden. Rettungskräfte brachten alle vier Verletzten in Krankenhäuser, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte. Das Feuer war aus noch ungeklärter Ursache am Montagabend ausgebrochen.

Als der 50 Jahre alte Mieter einen seiner Hunde aus dem Haus retten wollte, biss der Hund ihn. Die Polizei vermutet, dass der Hund einen Stromschlag bekam und sich deshalb wehrte. Der Mieter wurde aufgrund der Bissverletzung ins Krankenhaus gebracht.

Die drei Feuerwehrleute erlitten ebenfalls einen Stromschlag bei den Löscharbeiten. Die drei Hunde des Mieters wurden vorläufig in ein Tierheim gebracht. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar. Der Schaden wird auf etwa 25 000 Euro geschätzt.