Sechs Fahrzeuge in Flammen: Kripo ermittelt in Kiel

Kiel (dpa/lno) - Bei einem Autohändler im Kieler Gewerbegebiet Wittland sind in der Nacht zum Freitag sechs Fahrzeuge in Brand geraten. Die Brandursache stand zunächst nicht fest, die Kriminalpolizei nahm Ermittlungen auf, sagte eine Polizeisprecherin am Morgen. Die Feuerwehr war mit 35 Einsatzkräften angerückt, um die Flammen zu löschen und um ein benachbartes Gefahrstofflager zu räumen. In einem in Brand geratenen Wohnmobil waren zudem Gasflaschen gelagert.