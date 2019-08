Kiel (dpa/lno) - In einer psychiatrischen Klinik in Kiel ist am Freitagnachmittag wegen eines Brandes eine Station vorübergehend geräumt worden. Verletzt wurde nach Angaben der Feuerwehr niemand. Noch am Nachmittag hieß es "Feuer aus". Die Evakuierung konnte wieder aufgehoben werden. Der Brand ereignete sich im Zentrum für Integrative Psychiatrie. Es gehört zum Universitätsklinikum, das zur gleichen Zeit sein neues Zentralgebäude bei großem Besucherandrang feierlich eröffnete. Das Psychiatrie-Gebäude steht aber nicht auf dem UKSH-Campus, sondern rund zwei Kilometer entfernt.