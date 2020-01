Kiel (dpa/lno) - Auf der Autobahn 215 in Höhe des Kreuzes Kiel-West ist ein Auto am Samstagmittag komplett ausgebrannt. Wie die Feuerwehr mitteilte, hatten mehrere Anrufer ein brennendes Fahrzeug auf der A215 gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Wagen bereits komplett in Flammen. Der 61 Jahre alte Fahrer hatte noch rechtzeitig auf den Seitenstreifen fahren und sich in Sicherheit bringen können. Während der Löscharbeiten war die A215 in Fahrtrichtung Kiel kurzzeitig gesperrt. Die Höhe des entstandenen Schadens und die Brandursache waren zunächst unklar.