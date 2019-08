Kiel (dpa/lno) - Die Kieler Feuerwehr hat am Sonntag 14 Menschen vor einem Matratzenbrand in einem leerstehenden Haus in Sicherheit gebracht. Aus dem Wohn- und Geschäftsgebäude in der Werftstraße sei schwarzer Rauch gekommen, mehrere Zeugen alarmierten die Einsatzkräfte, wie die Feuerwehr mitteilte. Zwei Trupps von Feuerwehrleuten mit Atemschutz löschten die brennende Matratze im dritten Stock und verhinderten das Ausbreiten der Flammen.