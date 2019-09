Kelsterbach (dpa/lhe) - Eine Frau und ihr Hund haben sich am Montag aus einem brennenden Reihenhaus in Südhessen gerettet. Die 52-Jährige sei danach wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Sprecher der Polizei in Darmstadt. Das Feuer in einem Reihenhaus in Kelsterbach war am frühen Morgen gemeldet worden. Die Polizei brachte auch sechs Anwohner aus angrenzenden Wohnhäusern in Sicherheit. Durch den Brand entstanden mehrere zehntausend Euro Schaden, das Reihenhaus ist nicht mehr bewohnbar. Zur Brandursache lagen zunächst keine Angaben vor.