Kelbra/Halle (dpa/sa) - Im Zentrum der Kleinstadt Kelbra (Landkreis Mansfeld-Südharz) brannten auch am Montagnachmittag noch drei Häuser. Wie die Polizei in Halle am Montag mitteilte, war nach ersten Erkenntnissen am Morgen ein frei stehender Schornstein hinter einem der Häuser in Brand geraten. Das Feuer habe erst auf ein Haus übergegriffen, in der Folge seien dann zwei weitere angrenzende Häuser in Brand geraten. Die Gebäude seien evakuiert worden, verletzt wurde laut Polizei niemand. Die Löscharbeiten der Feuerwehr hielten bis zum Montagnachmittag an.