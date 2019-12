Kassel (dpa/lhe) - Auf dem Gelände einer Autowerkstatt in Kassel ist in der Nacht zum Dienstag ein Reifenlager in Flammen aufgegangen. Dabei entstand ein Schaden von rund 80 000 Euro, wie die Feuerwehr mitteilte. Etwa 30 Einsatzkräfte verhinderten, dass das Feuer auf sechs in der Nähe abgestellte Fahrzeuge sowie auf das Werkstattgebäude übergriff. Die Autos wurden jedoch durch die große Hitze beschädigt. Anrufer hatten den Brand gemeldet, nachdem sie laute Knallgeräusche gehört hatten. Die Ursache des Feuers war zunächst nicht bekannt.