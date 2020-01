Kassel (dpa/lhe) - Bei einem Brand an einer landwirtschaftlichen Halle in Kassel sind am Dienstag 50 000 Schaden entstanden. Das Feuer sei plötzlich aus noch ungeklärter Ursache in einem Anbau ausgebrochen, sagte ein Sprecher der Polizei. Verletzt wurde niemand. Der dort arbeitende Hallen-Eigentümer habe sich unverletzt ins Freie gerettet. Das Feuer griff anschließend auf Deckenbalken und das Dach des Anbaus über. Die Halle an sich sei durch das Einschreiten der Feuerwehr nicht beschädigt worden. Die Kripo ermittelt nun die Brandursache.