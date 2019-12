Toter nach Feuer in Wohnhaus in Kaiserslautern identifiziert

Kaiserslautern (dpa/lrs) - Der nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus entdeckte Tote in Kaiserslautern ist inzwischen identifiziert. Es handele sich um einen 76-jährigen Bewohner, teilte die Polizei am Dienstag mit. Feuerwehrleute hatten die Leiche am Montag aus einer Wohnung in dem Haus geborgen. Woran der Mann starb, soll nun eine Obduktion klären.

Bewohner des Mehrfamilienhauses hatten die Einsatzkräfte wegen Gasgeruchs alarmiert. Dabei war das Feuer entdeckt worden, ein Gasleck aber nicht. Warum die Flammen ausbrachen und andere Details waren zunächst unklar.