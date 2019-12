Jugenheim in Rheinhessen (dpa/lrs) - Nach dem Brand mit einem Toten in einem Einfamilienhaus in Jugenheim in Rheinhessen ist die Ursache für das Feuer weiter unklar. Die Kriminalpolizei sollte am Montagvormittag die Ermittlungen dazu aufnehmen, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Der Sachschaden belaufe sich auf insgesamt 150 000 Euro. Bei dem Brand im Landkreis Mainz-Bingen am frühen Samstagmorgen war ein 73 Jahre alter Mann gestorben. Er war laut Polizei der einzige Bewohner des Hauses.