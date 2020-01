Unbekannte setzen Container an Kita in Jesewitz in Brand

Jesewitz (dpa/sn) - Unbekannte haben in Jesewitz (Landkreis Nordsachsen) zehn Container in unmittelbarer Nähe eines Kindergartens angezündet. Die Container brannten komplett nieder, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Durch das Feuer wurden auch der Holzzaun sowie das Gebäude des Kindergartens in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr musste ein Stück Dach öffnen, um die Glutnester zu bekämpfen. Der Schaden wird auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt.