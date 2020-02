Kellerbrand in Wohnhaus: Zwei Frauen in Klinik

Jena (dpa/th) - In Jena ist im Keller eines Wohnhauses ein Feuer ausgebrochen. Zwei Frauen wurden nach dem Brand am Montagnachmittag mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in eine Klinik gebracht, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Unter anderem elektrische Leitungen wurden beschädigt. Brandursache und Schadenshöhe waren zunächst unklar.