Jena (dpa/th) - Am Jenaer Uni-Klinikum hat eine elektrisch betriebene Reinigungsmaschine ein Feuer verursacht. Die Flammen griffen am Abend des ersten Weihnachtsfeiertages von der Maschine auf die Deckenplatten eines Abstellraums über, wie die Polizei am Donnerstag berichtete. Die Feuerwehr konnte eine weitere Ausweitung des Brandes verhindern. Die Klinik musste nicht evakuiert werden, es wurde niemand verletzt. Der Sachschaden wird auf etwa 5000 Euro geschätzt.