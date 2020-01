Idar-Oberstein (dpa/lrs) - Beim Brand einer Unterkunft für Obdachlose in Idar-Oberstein sind zwei Bewohner verletzt worden. Über mehrere Notrufe sei am Mittwochabend brennender Sperrmüll vor dem Haus gemeldet worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Beim Eintreffen der Feuerwehr habe das Gebäude bereits in Flammen gestanden, zwei Bewohner seien aus der Unterkunft gerettet worden. Die Flammen sind den Angaben zufolge von einem brennenden Sofa vor der Unterkunft auf das Gebäude übergegangen. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf mindestens 10 000 Euro.