Idar-Oberstein (dpa/lrs) - Bei einem Brand in einem Haus für betreutes Wohnen ist in Idar-Oberstein (Landkreis Birkenfeld) ein 57-jähriger Bewohner ums Leben gekommen. "21 weitere Menschen wurden verletzt, einer von ihnen schwer", sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Die Feuerwehr rückte am späten Samstagabend mit einem Großaufgebot in der Kleinstadt östlich von Trier an. Als die Retter bei der Einrichtung für Menschen mit geistigen und körperlichen Beeinträchtigungen vorfuhren, schlugen bereits Flammen aus mehreren Zimmern im Obergeschoss. Notärzte und Sanitäter versorgten die Opfer. Die Feuerwehr löschte den Brand. Warum es brannte, konnten die Behörden am Sonntag vorerst noch nicht sagen.

Das Obergeschoss des "Hauses Nahetal" wurde laut Polizei komplett gesperrt. 16 Bewohner kamen vorläufig in anderen Einrichtungen unter. Die rheinland-pfälzische Sozialministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) teilte am Sonntag mit: "Mit Bestürzung habe ich die Nachricht von dem Unglück aufgenommen." Sie kündigte an, "Haus Nahetal" an diesem Montag zu besuchen.