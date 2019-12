Husum (dpa/lno) - Ein Feuer hat in der Innenstadt von Husum am Mittwochabend den Verkehr während der Rushhour behindert. Wegen der starken Rauchentwicklung wurden Anwohner aufgefordert, ihre Fenster geschlossen zu halten. Nach Angabe der Regionalleitstelle Nord in Harrislee brannte der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses. Die Löscharbeiten gestalteten sich wegen der engen Straßenverhältnisse schwierig. Zur Brandursache gab es zunächst keine Erkenntnisse.