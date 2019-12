Hohenstein (dpa/lhe) - Ein Brand in einer Kläranlage in Hohenstein im westlichen Taunus hat einen hohen Sachschaden angerichtet. Wie die Polizei mitteilte, stand das Betriebsgebäude in der Nacht zum Samstag komplett in Flammen. Die Feuerwehr löschte den Brand mit einem großen Aufgebot. Es entstand ein Schaden von rund 250 000 Euro. Warum es in der Kläranlage brannte, konnten die Behörden am Morgen nicht sagen.