Höchenschwand (dpa/lsw) - Ein Blitzschlag hat einen Stall auf einem Bauernhof in Höchenschwand (Kreis Waldshut) in Brand gesetzt. Beim Zusammensturz des Dachstuhls seien am frühen Dienstagmorgen rund 20 Kühe getötet worden, teilte ein Sprecher der Polizei am Dienstag mit.