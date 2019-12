Hockenheim (dpa/lsw) - Ein Heizofen im Dachgeschoss hat einen Brand in einem Einfamilienhaus in Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis) ausgelöst. Nach Angaben der Polizei konnten sich noch vor Eintreffen der Feuerwehr am Freitagabend sechs Menschen aus dem Haus retten - niemand wurde verletzt. Das Haus war nach dem Einsatz nicht mehr bewohnbar, weshalb die Bewohner in einem Hotel untergebracht wurden. Weshalb der Ofen in Brand geriet, war zunächst unklar. Der Schaden beträgt etwa 150 000 Euro.