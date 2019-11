Feuer in Tennisclub: Hoher Schaden

Hersbruck (dpa/lby) - Ein Feuer auf dem Gelände eines Tennisvereins in Hersbruck (Landkreis Nürnberger Land) hat einen Schaden von rund 50 000 Euro angerichtet. Wie die Polizei weiter mitteilte, war am Freitagabend der Dachstuhl des Vereinsheims in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr löschte den Brand. Warum es brannte, war noch unklar.