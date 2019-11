Hersbruck (dpa/lby) - Nach einem Brand in einem Heim für psychisch kranke und behinderte Menschen im mittelfränkischen Hersbruck ist eine tote Frau gefunden worden. Einsatzkräfte der Feuerwehr fanden die Leiche der 65 Jahre alten Heimbewohnerin am Sonntag in dem Zimmer, in dem es gebrannt hatte, sagte ein Polizeisprecher.

Das Feuer brach den Angaben zufolge am Nachmittag in dem Zimmer im ersten Stock aus. Die Feuerwehr räumte das Gebäude und brachte 16 Bewohner in Sicherheit. In der Einrichtung leben laut Polizei 25 Menschen in betreuten Wohngruppen. Zwei Bewohner befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes nicht in dem Heim. Die weiteren 22 sind vom Rettungsdienst betreut worden. Wieso das Feuer ausbrach, blieb zunächst unklar.