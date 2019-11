Hernnhut (dpa/sn) - Ein Brand in einer Tischlerei in Herrnhut (Landkreis Görlitz) hat am Samstagnachmittag einen Schaden von etwa 250 000 Euro verursacht. Das Feuer sei in einem Holzspänebunker ausgebrochen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Flammen hätten sich auf den gesamten Vierseithof ausgebreitet. Die Löscharbeiten dauerten etwa drei Stunden. Verletzt wurde niemand. Nach Angaben der Polizei war ein technischer Defekt Ursache für den Brand.