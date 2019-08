Heringsdorf (dpa/lno) - Auf dem Gutshof Siggen in Heringsdorf (Kreis Ostholstein) hat es gebrannt. Aus noch ungeklärter Ursache war das Feuer am frühen Samstagmorgen in einer Scheune mit Erntevorräten ausgebrochen, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Demnach konnte die Feuerwehr den Brand schnell löschen und ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Gebäude verhindern. Verletzt wurde niemand. Insgesamt waren 120 Einsatzkräfte rund dreieinhalb Stunden vor Ort. Das Gut Siggen ist nach eigenen Angaben einer der ältesten Gutshöfe in Ostholstein.