Hennigsdorf (dpa/bb) - Nach dem Brand an einem Oberstufenzentrum in Hennigsdorf (Oberhavel) am Silvesterabend soll der Schulbetrieb nach den Ferien am Montag wieder beginnen. Rund 750 Schülerinnen und Schüler werden erwartet, wie der Landkreis am Donnerstag mitteilte. Demnach funktioniert der Strom wieder - und damit auch Heizung, Telefon und Internet. Ein Statiker habe bis auf den Brandbereich alle Gebäudeteile freigegeben.

Im Gebäude selbst gibt es den Angaben nach keine Brandschäden. Zehn Klassenräume seien wegen Wasserschäden aber vorerst nicht nutzbar. Auch ein Teil der Caféteria soll zunächst gesperrt bleiben.

Das Dach des Schulgebäudes war am Dienstag wahrscheinlich durch abgebrannte Feuerwerkskörper in Brand geraten. Nach Polizeiangaben ging das Feuer von einer Feuerwerksbatterie aus, die im Hof des Schulgeländes abgefeuert wurde. 59 Feuerwehrleute löschten den Brand innerhalb von zwei Stunden. Mit der Abdichtung des Dachs, zweier Türen und einiger von der Hitze zerborstener Fenster wurde schon am Mittwoch begonnen.