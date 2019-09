Helmstedt (dpa/lni) - Die Polizei ermittelt nach drei Bränden in Wohnhäusern in Helmstedt wegen Brandstiftung. Bei den Feuern in der Nacht zum Freitag wurden insgesamt drei Menschen leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Demnach zogen sich ein 30-Jähriger, eine 71-Jährige und ein 78 Jahre alter Bewohner Rauchvergiftungen zu. Viele Anwohner konnten ihre Wohnungen rechtzeitig selbst verlassen. Einige wurden über Balkone gerettet.

Im ersten Mehrfamilienhaus in der Innenstadt Helmstedts war eine Mieterin um kurz vor Mitternacht auf Brandgeruch aufmerksam geworden. Sie wachte dadurch auf und rief die Feuerwehr. Beim Eintreffen von Polizei und Feuerwehr hatte sich der Rauch vom Keller ausgehend im Hausflur verteilt. Ein 30-Jähriger wurde ärztlich behandelt.

Nur etwa eine halbe Stunde später wurde ein Brand in einem Wohnhaus, das nur einige Straßen entfernt vom ersten Brandort liegt, gemeldet. Dort stieg beim Eintreffen der Einsatzkräfte ebenfalls Rauch aus dem Keller auf. Einige Bewohner mussten über die Balkone in Sicherheit gebracht werden. Verletzt wurden beim zweiten Brand die 71-Jährige und der 78-Jährige.

Als die Löscharbeiten am ersten Brandort fast beendet waren, wurde das dritte Feuer in der Nähe gemeldet. Auch in dem Haus qualmte es aus einem Kellerraum. An den Löscharbeiten waren 70 Feuerwehrleute beteiligt. Die Polizei vermutet Brandstiftung als Ursache.