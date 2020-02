Poppenhausen (dpa/th) - Bei einem Brand im Heizungsraum eines Einfamilienhauses in Poppenhausen (Landkreis Hildburghausen) ist ein Schaden von 60 000 Euro entstanden. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Beamten ermitteln wegen fahrlässiger Brandstiftung. Vermutlich sei "unsachgemäß mit nachglühenden Stoffen" umgegangen worden, hieß es. Laut einer Sprecherin befand sich der Raum in einem Anbau am Haus. Die Feuerwehr konnte in der Nacht zum Montag ein Übergreifen der Flammen verhindern.

