Heidenrod (dpa/lhe) - Bei einem Scheunenbrand in Heidenrod (Rheingau-Taunus-Kreis) ist ein Schaden von rund 300 000 Euro entstanden. Als die Feuerwehr mit einem Großaufgebot am Samstagmorgen eintraf, stand die Scheune bereits in Vollbrand und die Flammen hatten auf ein Wohnhaus übergegriffen, wie die Polizei berichtete. Die Bewohner hatten das Haus bereits verlassen und sich nicht verletzt. Die Einsatzkräfte konnten den Angaben zufolge verhindern, dass sich das Feuer weiter ausbreitet. Wie es zu dem Scheunenbrand kommen konnte, blieb zunächst unklar, die Ermittlungen dauerten an.