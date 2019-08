Heidelberg (dpa/lsw) - Ein elektrischer Defekt hat den Brand in einer Heidelberger Strandbar in der vergangenen Woche verursacht. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war das Feuer in einem Bereich entstanden, in dem Mehrfachsteckdosen gelagert waren. Außerdem wurden dort Akkugeräte aufgeladen, die zur Übermittlung von Bestellungen dienen. Die Strandbar aus Seecontainern hatte am sogenannten Heidelbeach in der Nähe des Neckarufers gestanden. Das Feuer vergangene Woche Mittwoch zerstörte sie komplett. Es entstand ein Schaden von rund 100 000 Euro.