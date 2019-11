Heide (dpa/lno) - Eine Serie von Bränden beschäftigt die Kripo Heide. Insgesamt vier Mal mussten Feuerwehren im Kreis Dithmarschen in der Nacht zum Mittwoch zu Löscharbeiten ausrücken, wie die Polizeidirektion Itzehoe mitteilte. Demnach brannten ein Einfamilienhaus in Dellstedt, zwei Strohlager in Wesselburener Deichhausen und in Groven, sowie ein Objekt in Norderwöhrden. Die Orte liegen jeweils maximal eine halbe Autostunde auseinander. Zu den Schadenshöhen und den Brandursachen machte die Polizei zunächst keine Angaben.