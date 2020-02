Leinefelde (dpa/th) - Bei einem Kellerbrand in einem Wohnhaus in Hausen bei Leinefelde (Landkreis Eichsfeld) ist am Freitag ein Schaden in Höhe von etwa 10 000 Euro entstanden. Gegen 8.30 Uhr fing ein Regal mit Zeitungen Feuer und brannte vollständig ab. Dabei wurden laut Polizei Wasser- und Elektroleitungen beschädigt. Die Bewohner konnten das Haus unverletzt verlassen. Den Angaben zufolge war möglicherweise ein Holzvergaser-Ofen für den Brand verantwortlich.